البابا تواضروس يعزى أسقف ملوى فى وفاة شقيقته

جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لأسقف ملوى الأنبا ديميتريوس فى وفاة شقيقته الراهبة الأم كيريه رئيسة دير الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة، ومجمع راهبات الدير، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذراى الحكيمات.





وتنتمى الأم المتنيحة إلى أسرة كرست حياتها للخدمة الكنسية، فهى شقيقة نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، والمُتنيح القمص بيچول باسيلى بألمانيا، والقمص كيرلس باسيلى بأمريكا، والمتنيحة الراهبة أغابى أبى سيفين، والمُتنيحة تاسونى أنجيل باسيلى زوجة المتنيح القمص بيشوى كامل، وعاصرت الأم الراحلة اثنتين من رئيسات الدير هما المتنيحة الأم إيرينى والأم كيريه رئيسة الدير الحالية. وتوفيت اليوم الأم الراهبة يوستينا أبى سيفين، الراهبة بدير الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 56 سنة، حيث ترهبت على يد الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا السابق عام 1964.

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