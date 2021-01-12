وزير الأوقاف يعتمد إشهادا وقفيا جديدا بأكثر من 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين "بإذن الله تعالى"، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.

وعلى صعيد آخر، اعتمد الوزير خطة لتوزيع أكثر من 20 ألف مصحف على المديريات الإقليمية التى ستقوم بتوزيعها على الأئمة والمساجد الكبرى خلال يناير الجارى، وتعطى الأولوية للأئمة أعضاء المقارئ والأئمة المعتمدين فى المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ، تحت إشراف مدير المديرية مع توزيع باقى الكمية على المساجد الكبرى وموافاة الوزارة بقوائم المستلمين والمساجد التى تم تزويدها بها، وما يفيد إدراجها فى عهدة المسجد.