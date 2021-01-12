«تنسيقية الشباب» تهنئ «الجبالي» برئاسة مجلس النواب

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للمستشار حنفي الجبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026. كما تتقدم التنسيقية بالتهنئة للنواب أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب.

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