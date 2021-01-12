البابا تواضروس يهنئ «الجبالي» لاختياره رئيسًا لمجلس النواب

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب في دورته الجديدة. وجاء خلال نص البرقية: «معالي المستشار حنفى جبالي يطيب لي أن أهنئكم، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.. نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.. نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي».

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