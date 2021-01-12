بسبب ريهام سعيد.. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد سيد علي.. تفاصيل

أصدر نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعده القرار رقم ( ٥ ) الذى يقضي بمنع سيد علي من الظهور علي اى وسيله اعلاميه لحين انتهاء التحقيق معه.

وقالت النقابة في قرارها الذي حصل البلد علي نصه، إنه بفحص الشكوى ومشاهده الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامه مادة ( ٨ ) احترام الاعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية، كما خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعه والتي تنص علي عدم انتهاك حرمة الحياه الخاصه والعائلية والمواطنين كافه .

وجاء فى القرار ، أن الإعلامي خالف مدونة السلوك المهني في المادة التاسعه، وهي الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات اعلاميه وعدم استخدام مساحات لنشر او اوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصه .

واضاف أن المشكو في حقه قد انتهي تصريح مزاولة المهنه الخاص به في 14/9/2020 وهو غير مقنن لاوضاعه مع النقابه .