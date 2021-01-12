الأنبا إرميا يهنئ المستشار حنفي جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

قدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيــس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي خالص التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب في دورته الجديدة التى بدأت اليوم.

والمستشار حنفي جبالي من مواليد ١٤ يوليو عام ١٩٤٩، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، وعُين معاونا بالنيابة العامة عام ١٩٧٦، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة عين شمس سنة 1987، وترأس المحكمة الدستورية العليا في يونيو عام ٢٠١٨، كما أصدرت المحكمة الدستورية تحت رئاسة نحو ٢٢٧ حكما.

كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المستشار حنفي الجبالي، لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد.

وجاء في نص البرقية التي أرسلها البابا تواضروس لرئيس البرلمان الجديد "معالي المستشار حنفى جبالي، يطيب لي أن أهنئكم ، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

كذلك هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب.

وجاء بنص التهنئة:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما صالح للبلاد."

من ناحية أخرى، رحل عن عالمنا اليوم القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية لكنيسة مارجرجس بسوهاج نبأ رحيل القمص إرميا بشير، وترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة الجنازة على الجثمان وسط حضور محدود من الأباء الكهنة وأسرة الأب المنتقل بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.