أسامة الأزهري يهنئ المستشار حنفي الجبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، بالتهنئة للمستشار حنفي علي الجبالي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته التي ناطها به الدستور والقانون.

وأعرب الأزهري عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح والسداد لرئيس مجس النواب الجديد في خدمة الوطن كما هنأ كل أعضاء مجلس النواب الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا مصر.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه بالدعاء لكل أعضاء مجلس النواب ولرئيس البرلمان الجديد أن يوفقهم الله عز وجل في أداء مهمتهم من أجل خدمة مصر.