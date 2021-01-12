وزير الداخلية يبلغ رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب وفق المادة 392 من لائحة المجلس

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محمد سياف - ابو ظبي - قام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإرسال ثلاث رسائل لرئيس مجلس النواب اجديد السيد المستشار حنفي جبالي، وتفيد هذه الرسائل الثلاثة بوفاة 3 نواب من أعضاء البرلمان الجديد بعد فوزهم في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت نهاية العام 2020.

وزير الداخلية يبلغ رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب

وجاءت أسماء النواب الثلاثة المتوفين وفق ما يلي:

النائب البرلماني جمال عبد القادر حجاج، عن دائرة بنها قليوبية، وفاز بعضوية المجلس بالنظام الفردي.

النائب البرلماني فوزي إسماعيل، عم محافظة الدقهلية والفائر بنظام القائمة، وتوفي في 4 ديسمبر الماضي 2020.

النائب البرلماني حسن محمد عيد، عن دائرة السويس والفائز بعضوية المجلس “فردي”، وتوفي يوم 26 ديسمبر 2020.

كما وقف البرلمان الجديد اليوم دقيقة حداد على أرواح النواب الثلاثة، وذلك في الجلسة الإفتتاحية بعد انتخاب الرئيس والنواب، كما نعى رئيس المجلس النواب الثلاثة، داعياً الله لهم بالرحمة وأن يتغمدهم بواسع رحمته.

ومن المقرر أن يخطر رئيس البرلمان رئيس الهيئة الوطنية بخلو المناصب الثلاثة، وذلك خلال سبعة أيام، يأتي ذلك تنفيذاً للمادة رقم 392 من لائحة المجلس الداخلية، والتي تنص على قيام وزير الداخلية بإبلاغ رئيس بوفاة أي عضو من أعضاءه في أول جلسة تالية للوفاه.

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وجاء نص هذه المادة كما يلي: