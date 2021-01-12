مسلسل لؤلؤ يتعرض للسخرية بسبب مهرجان Tomorrowland البلجيكي

تعرض مسلسل لؤلؤ لسخرية عدد كبير من متابعيه بعد تداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لبعض مشاهد المسلسل والذي تشابه فيه الديكور لحد كبير يكاد يكون مماثلًا لديكور أحد المهرجانات الموسيقية الأجنبية.

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وظهرت لؤلؤ "مي عمر" وهي تحيي حفلا ضخمًا وشاركها فيه أشرف جبنه "أكرم حسني"، وظهر ديكور المسرح مشابه لمهرجان Tomorrowland، وهو من أكبر المهرجانات الخاصة للموسيقى الإلكترونية في العالم وانطلق عام 2015، ويُقام كل عام في بلجيكا.

أخطاء مسلسل لؤلؤ



ولم يكن ذلك الخطأ الأول في المسلسل فكان هناك خطأ في بداية الحلقة الحادية عشر، وذلك في المشهد الذي يجمع بين أحمد زاهر ومي عمر في أحد فنادق باريس، وذلك خلال قضائهم شهر العسل بعد زواجهم.

ويظهر في المشهد أحمد زاهر وهو يصفع مي عمر على وجهها ويختفي الهاتف المحمول من يديه، فبعد أن كان يمسك به لسماع الرسالة فجأة اختفى وأصبحت يد زاهر فارغة، فأين ذهب الموبايل.

أبطال مسلسل لؤلؤ

يشارك فى بطولته بجانب مي عمر كلا من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، والمسلسل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

مواعيد مسلسل لؤلؤ

يمكنكم متابعة مسلسل لؤلؤ في المواعيد الأتية: من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 7:45 مساءًا والإعادة الساعة 2:00 صباحًا وعلى قناة ON DRAMA الساعة 10:00 مساءًا والإعادة 5 صباحًا.