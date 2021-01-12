استبعاد مدير مكتب الدكتور علي عبد العال من مجلس النواب وتعيين اللواء هيثم الوكيل

علم موقع دوت الخليج أن اللواء علاء ناجي، مدير مكتب رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، تم استبعاده رسميا، عقب فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021، وتعيين اللواء هيثم الوكيل بدلا منه.

دوت الخليج ينشر نص أول كلمة لرئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفي جبالي "فيديو"

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، شهدت أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث كانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره، حيث فاز المستشار حنفي جبالي.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.