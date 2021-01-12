من هو ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد لسلطنة عمان

بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان المرسوم السلطاني بتغيير نظام الحكم بالبلاد وإقرار تعديلات دستورية جديدة، كشف الديوان السلطاني عن أول ولي للعهد، وهو ذي يزن بن هيثم، ليكون بانتظار فقط مرسوم تعيينه وأدائه لليمين.

ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان وفق التعديلات الدستورية

جاءت التعديلات الدستورية، التي حدد فيها السلطان نظام الحكم، والتي أقرّها أمس الأول:. أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان..تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة.

. إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه الولاية، انتقلت إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة، وإذا لم يكن لمَن له الولاية أبناء انتقلت إلى أكبر إخوته، وإذا لم يكن له إخوة أو أبناء انتقلت إلى الأعمام وأبنائهم.

انتقال الولاية في سلطنة عمان لمن دون 21

من هو ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان

.أما إذا انتقلت الولاية إلى مَن هو دون الـ 21 عامًا مارَس صلاحية السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عيّنه بإرادة سامية، وإذا لم يكن السلطان قد عيّن مجلسًا قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكَّل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.. يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم، يحدد له اختصاصاته والمهام المسندة إليه، ويؤدي القسم أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته، وتشكيل مجلس العائلة الحاكمة..وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.يعتبر ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان من مواليد 21 أغسطس 1990 ، أي يبلغ من العمر31 عامًا، له ثلاثة أشقاء وشقيقتان، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

ويشغل حاليًا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، حيث تم تعيينه وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس 2020، وذلك في أول حكومة شكّلها والده السلطان هيثم بن طارق وقت تسلّمه مقاليد الحكم في السلطنة العام الماضي.

ولي عهد سلطنة عمان عمل ببريطانيا ومهتم بقضايا الشباب

فيماعمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، والمعروف عنه اهتمامه بقضايا الشباب، حيث كان راعيًا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيًا لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.