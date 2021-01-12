الحسم من سعد الدين وأبو العينين..ننشر النتيجة الرسمية لمقعدي الوكالة بمجلس النواب

فاز كل من النائب أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، بمقعدي الوكالة بمجلس النواب 2021، حيث شارك في التصويت ، حيث تنافس 8مرشحين كل من سليمان وهدان، عو حزب الوفد، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، والنائبة فريدة الشوباشي، والنائبة حنان عوض، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة سحر بشير معتوق،محمد أحمد الجبالاوي، وذلك علي منصب وكيلي المجلس، بعد أن تم حسم منصب الرئاسة للمستشار حنفي جبالي.

وجاء حصول النواب الـ8 المرشحون على الأصوات على النحو التالي:

فوز كل من النائب أحمد سعدالدين والنائب محمد أبو العينين بمقعدي وكالة البرلمان 2021

سليمان وهدان: 125 صوتا.

محمد أبو العينين: 412 صوتا.

أحمد سعد الدين: 485 صوتا.

فريدة الشوباشي: 71 صوتا.

حنان عبد المنعم: 6 أصوات.

محمد عبد العزيز:75

سحر بشير معتوق: 5 أصوات.

محمد الجبلاوي: 11 صوتا.

الجلسة شهدت أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.