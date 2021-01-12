أحلام تهنئ السلطان العماني بتولي أول ولي عهد للسلطنة

حرصت المطربة الإماراتية أحلام على إرسال برقية تهنئة للسلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد وزوجته السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، بعد إعلان المرسوم السلطاني بتولي ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان.

من هو ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد لسلطنة عمان



رسالة أحلام لسلطان عمان بعد تعيين أول ولي عهد لسلطنة عمان

و بعبارات التهنئة كتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة:"ابارك للسلطان هيثم المعظم والسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، على الفرحة التي عمت أرجاء عُمان وسَعُد لها أبناءها، بتولية صاحب السمو ذي يزن ولي العهد، سائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة عُمان الحبيبة، وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ومتعه بالصحة والعافية".

المناصب التي يشغلها ذي يزن بن هيثم



يذكر أن ذي يزن بن هيثم يعتبر أول ولي عهد بسلطنة عمان، وهو مواليد 21 أغسطس 1990، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، لديه 3 أشقاء وشقيقتان، ويشغل حاليًا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، وذلك منذ شهر أغسطس العام الماضي 2020.

قرار تعيين ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عمان



وجاء قرار تعيينه أول ولي عهد سلطنة عمان بعد التعديلات الدستورية وتغيير نظام الحكم بالبلاد والذي أقره السلطان هيثم بن طارق والتي شملت أن يكون نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، كما تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، وغيرها من التعديلات.