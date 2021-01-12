دوت الخليج ينشر نص أول كلمة للوكيل الجديد لمجلس النواب أحمد سعد الدين.. وتعريف بسيرته الذاتية

قال وكيل مجلس النواب، أحمد سعد الدين:" اتقدم إليكم بالشكر على هذه الثقة الغالية، التى منحتمونى إياها، حيث طوقتم عنقى، بتلك المهمة الجثيمة، فما أعظمها من شرف، وأؤكد أننى سأكون عند حسن ظنكم بى المعارض والمؤيد".

أحمد سعد الدين: أمامنا أعمال جثام

وتابع خلال حديثه:" أمامنا أعمال جثام وشاقة، وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة، أن نكون عند حسن الظن، السادة الأعضاء، تحت قبة البرلمان قد تختلف المناقشات، لكن لا مساس أن صارت جميعًا فى إناءً واحد، وتلك الأعمال الشاقة الذى أمامنا التى سنسعى إلى إنجازها وإنهاؤها، حتى تكون تلك الدورة البرلمانية علامة فارقة، فى تاريخ مصر الحديث، إن الإنجاز الذى تحقق على يد الرئيس السيسي، إنما هو إنجاز غير مسبوق، لم نكن نحلم به بعد الانهيار الذى لحق بمصر بعد ثورة 25 يناير، وعملية الإصلاح المقبلة، تتطلب تضافر الجمهود، ونعد الرئيس أن نقف خلفه ونظل داعمين لكل مؤسسات الدولة".

وأختتم حديثه:" تشرفت بأنى كنت قاضيًا فى مجلس الدولة المصرى، أصمت كثيرًا، وأحكم قليلًا، ومن هذه العقيدة أعدكم بأن أكون معاونًا للشعب ولزملائى، كما أتقدم لكل الزملاء للذين شاركتهم فى مجلس النواب بالتحية والتقدير، ونعد الجميع بأن نعمل بروح الفريق الواحد، كما أقدم الشكر للمستشار محمود فوزى، الذى بذل مجهودًا كبيرًا من أجل أن يخرج المجلس على هذا النحو".

وكان المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب الحالى، قد أعلن فوز النائب أحمد سعد الدين فوزه فى انتخابات وكالة مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى، لبرلمان 2021.