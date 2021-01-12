المستشار أحمد سعد بعد فوزه بوكالة البرلمان:شرف عظيم وسأكون داعما للجميع

توجه المسشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس بعد فوزه بمنصب الوكيل، قائلا: شرف عظيم أن طوقتكم عنقي بهذه المسئولية العظيمة.

وقال خلال الجلسة العامة: سأكون عند حسن ظنكم بي جميعا المعارض والمؤيد، متابعا: تحت قبة هذا البرلمان قد تختلف الآراء وقد تتباين وجهات النظر وتحتد المناقشات، ولا مشكلة ولا ضير إذا توحدت الأهداف لتخرج لمصر أفضل السنن وأدق التشريعات وأصوب القرارات.

وتابع: لدينا مهام جسام أسعى وزملائي لإنهائها على أحسن ما يكون لتكون هذه الدورة البرلمانية علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي غير مسبوق، قائلا: لم نكن نحلم به بعد الانهيار الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.

فوز كل من النائب أحمد سعدالدين والنائب محمد أبو العينين بمقعدي وكالة البرلمان 2021

وأشار إلى أن استكمال عملية البناء تتطلب تضافر الجهود، موجها رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نعاهدك أن نقف خلفكم لتحقيق التنمية والاستقرار لهذا الشعب المصري العظيم.

وتابع: أعدكم أن أكون مساندا معكم بسمت القاضي وعدالته وفطنة المشرعـ متوجها بالشكر لجميع العاملين في أمانة المجلس عن الفترة التي قضاها معهم أمينا عاما، مشيدا بدور الأمانة العامة تحت قيادة المستشار محمود فوزي، الأمين العام الحالي، لاسيما التنظيم الراقي للجلسة الافتتاحية.

يشار إلى أن المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، فازا بمنصب وكيلي مجلس النواب، في الانتخابات التي أجريت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي.