أبوالعينين بعد فوزه بوكالة البرلمان : المجلس سيكون علي قلب رجل واحد

وجه محمد أبوالعينين الشكر لأعضاء مجلس النواب علي اختياره وكيلًا لمجلس النواب، قائلًا :" طوقتم عنق باختياري وكيل مجلس النواب، اتوج بها كافح السنوات، وهو تشريف وتكليف بمواصلة العمل من أجل مصر وتحقيق طموحاته غير المحدودة
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وأضاف أبو العينين أن المجلس سيكون علي قلب رجل واحد لاداء الامانة حاملين هذا الرسالة بكل فخر، بوصلتهم مصلحة الوطن وهدفهم رفعة الوطن".
وقال :" سنقف بقوة لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة المجلس السابق في استكمال خريطة التشريعات، وسنعمل مع مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل لدمج مصر في حركة التقدم، ونسعي لاستغلال كل دقيقة لانجاز المهام وطموحات الشعب رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".
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