أبوالعينين بعد فوزه بوكالة البرلمان : المجلس سيكون علي قلب رجل واحد

وجه محمد أبوالعينين الشكر لأعضاء مجلس النواب علي اختياره وكيلًا لمجلس النواب، قائلًا :" طوقتم عنق باختياري وكيل مجلس النواب، اتوج بها كافح السنوات، وهو تشريف وتكليف بمواصلة العمل من أجل مصر وتحقيق طموحاته غير المحدودة

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وأضاف أبو العينين أن المجلس سيكون علي قلب رجل واحد لاداء الامانة حاملين هذا الرسالة بكل فخر، بوصلتهم مصلحة الوطن وهدفهم رفعة الوطن".

وقال :" سنقف بقوة لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة المجلس السابق في استكمال خريطة التشريعات، وسنعمل مع مؤسسات الدولة لاقتحام قضايا المستقبل لدمج مصر في حركة التقدم، ونسعي لاستغلال كل دقيقة لانجاز المهام وطموحات الشعب رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".