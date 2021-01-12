«المونديال» برنامج إذاعي جديد على راديو مصر

قالت أميمة شكري، المشرف العام، على إذاعة راديو مصر، ورئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة، إنه سيتم بث برنامج جديد باسم "المونديال" من خلال إذاعة راديو مصر، طول فترة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تنطلق غدا الأربعاء.

اون سبورت تغطى بطولة العالم لليد

يتناول البرنامج كل ما هو متعلق ببطولة العالم لكرة اليد من التحليل والانفرادات، لكل الفرق المشاركة فى البطولة

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة ١٠ صباحا على راديو مصر ٨٨.٧fm ويقدمه احمد منتصر.

تنقل قناة أون تايم سبورت ٣، الخميس، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب تشيلى. الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قد أنهت بالتعاون مع المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكافه أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية المقامه على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطول.

وتعد تلك الدورة من البطولة هى الثالثة التى تقام فى أفريقيا، والتى سيتم استضافتها بالاتحاد الدولى لكرة اليد، وستضم 32 فريق، وهى أول بطولة عالم تقام خارج أفريقيا منذ عام 2015، وسيتم نقلها على قناة اون تايم سبورت.

ووصل اليوم كأس العالم لليد، برفقة منتخب الدنمارك، الحائز على النسخة الأخيرة من البطولة، وتقرر إقامتها دون جماهير لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.