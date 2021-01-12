النواب يرسل أول برقية للسيسي من برلمان 2021..وينعي الأعضاء الراحلين بعد إعلان خلو مقاعدهم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي إرسالة برقية دعم ومساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة من جانبه في كافة المجالات.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس علي مستوي الرئاسة والوكالية، حيث فوز النائب حنفي جبالي بالرئاسة، وكل من النائب أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، بمقعدي الوكالة ، فيما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستوري لجميع الأعضاء بالتناوب، وسبق ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

كما شهدت الجلسة تأبين كل من النواب فوزي فتي ، عضو مجلس النواب المتوفي بالقائمة الوطنية من أجل مصر، والنائب خالد حجاج، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، والنائب حسن عيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حيث وقف الأعضاء دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، فيما تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بالترحم علي النواب المتوفيين، فيما وجه التهنئة أيضا لهيئة مكتب المجلس، موجها التحية لرئيس المجلس الذي وجه الشكر للدكتور علي عبد العال، مؤكدا علي أنه رجل وطني دافع عن الوطن وثوابت الوطن، ودافع عن مجلس النواب وهو الدكتور علي عبد العال، وأيضا النائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد، حيث فوزهم محل رضا وتقدير.

وأكد بكري علي أن مجلس النواب هو برلمان مصر، ولا يجوز لأحد أن يعبث به، وهو برلمان يقدم صورة حضارية لكل العالم، ولم عزبة لأحد، أو لحزب أو قيادة سياسية، مشيرا إلي أنه يقدر الزملاء في كل الأحزاب، ولا جدال في ذلك، ولكن البرلمان تكوينه مختلفه وبالتالي لابد أن نكون علي قلب رجل واحد، محملا رئيس المجلس أمانة أن يحمي الرأي والرأي الأخر، ناعيا زملاءه الراحلين.

واتفقه معه النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، ناعيا زملاءه الراحلين أيضا، مؤكدا علي أن الجميع لم يتأخر في خدمة الوطن، فيما نعي النائب هشام الحصري النواب الراحلين، مؤكدا علي أنهم أدوا دورهم علي أعلي مستوي، وكانوا يسعون من أجل قضاء مصالح المواطنين، فيما رفع أعمال الجلسة للغد الأربعاءـ وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.