الحكومة تهنئ هيئة مكتب مجلس النواب الجديدة وتؤكد علي التعاون مع الجميع

وجه المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى ووكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، على فوزهم بمناصب هيئة مكتب المجلس، حيث يكتمل بنيان المجلس الموقر.

وحرص فؤاد على توجيه التحية والتقدير لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الوطنى فى انقاذ البلاد وبناء الدولة المصرية وما يقوم به من دور مواصلا الليل بالنهار.

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كما وجه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة افتتاح الفصل التشريعى الثانى، مشيرا الى التناغم المستمر بين مجلس النواب والحكومة.

ونقل فؤاد، تهنئة وتقدير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للمجلس على انطلاق فصله التشريعى الثانى، معلنا مد يد التعاون مع المجلس.

كما اعرب عن تقديره لهيئة مكتب المجلس السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ووكالة كل من النائبين السيد الشريف وسليمان وهدان، على ما قدموه خلال الفترة الماضية

وأكد انه على يقين ان المجلس الجديد قادر على استكمال ما بدأه فيه لتحقيق امال الوطن والمواطنين،

كما وجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية للإنتخابات على ما يذلوه خلال الفترة الماضية ولاسيما إجراء الإنتخابات البرلمانية فة ظل تحدى أزمة فيروس كورونا

وتابع، اثمن الوعى الوطنى الذى حظى به المواطنين، الذىن شاركوا فى الإنتخابات وسط اجراءات احترازية مشددة

كما ثمن فؤاد، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، على جهوده فى اخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.