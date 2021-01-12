رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ..والانعقاد غدا لترتيبات قوائم اللجان النوعية

رفع المستشار حنفي جبالي، أولى جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026)، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء، لإعلان تشكيل اللجان النوعية الـ25 للمجلس.

وشدد جبالي قبيل رفع الجلسة، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباحا، مطالبا الأعضاء بضرورة الإسراع كذلك في كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة اليوم، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتئجة انتخاب المجلس الحالي.

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وشهد المجلس أيضا انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.

و أعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج - فوزي فتى - حسن عيد، بعد تلقي ، إخطارا من وزير الداخلية بوفاتهم.