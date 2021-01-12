الحكومة وهيئة مكتب النواب أشادوا بها .. كيف تغلبت أمانة البرلمان على مخاطر كورونا خلال الجلسة الاجرائية ؟

أشادت أعضاء وهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالجهود التى بذلها الأمين العام لمجلس، النواب المستشار محمود فوزي، فى ظهور الجلسة الاجرائية بصورة مشرفة وسط المخاوف، التى سبقت الجلسة من فيروس كورونا بسبب الحضور المكثف من قبل النواب.
رئيس المجلس: التنظيم الجيد جعل المجلس ينعقد فى ظروف صعبة
وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن التنظيم الدقيق الذى قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، جعل المجلس يتمكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.
و حرص جبالي على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على كل ما بذلوه من جهد وتنظيم دقيق للجلسة الافتتاحية.
وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام، على دوره الكبير في اخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع وذلك بعد توجيه رئيس المجلس التحية لهم.
محمد أبو العينين: الأمانة العامة طبقت التكنولوجيا الحديثة
فيما قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي ، طبقت التكنولوجيا الحديثة في ادارة، المنظومة داخل البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين: لقد عمل المستشار محمود فوزي ليلا ونهارا من اجل ان يظهر البرلمان بتلك الصورة المبهرة التي ظهر عليها البرلمان اليوم قائلا : كل الشكر للامين العام علي تلك الجهود المبذولة ".
في السياق ذاته أثني المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ، علي جهود الامانة العامة مشيدا بالدور الذي بذلوه في الجلسة الافتتاحية.
ومن جانبه ثمن وزير الشئون البرلمانية، المستشار علاء فؤاد، بالجهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، على جهوده فى اخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.
وجاءت الاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة للبرلمان علي النحو التالي :-
تقسيم القاعة
قسمت الأمانة العامة القاعة الرئيسة، إلى 3 مستويات بها، حيث أنه فى الإجمالي تستوعب نحو 610 مقعد، وبالتالي يكون هناك مسافات بين النواب في كل مرحلة.
هذ، وقامت الأمانة العامة، بتقسيم النواب لتطبيق التباعد الاجتماعي، وتواجد نواب الفردي بالبرلمان قبل الساعة 11، واعضاء القائمة حضروا الساعة 2 ظهرا.
تنظيم عملية التصويت
بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لم يغادروا القاعة وقاموا بالتصويت في انتخابات الرئيس، وتم توصيل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.
البرلمان يتزين
وشهدت أروقة المجلس اعمال تجديدات في القاعة الرئيسية ومختلف القاعات وطرقات المجلس ومداخله وفناءه والحدائق الموجودة به، لاستقبال النواب الجدد.
يبدأ نواب الفردى في أداء اليمين الدستورية منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء يخرج نواب الفردى من القاعة عقب أداء اليمين ويدخل خل نواب القائمة للقاعة لتادية اليمين في نحو الساعة الثانية ظهرا.
قاعة ضخمة
اقامت الأمانة العامة لمجلس النواب، قاعة كبيرة لانتظار النواب في حرم المجلس متصل بها شاشة موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.
ارتداء الكمامة
شددت الأمانة العامة علي النواب من خلال المذيع الداخلي الجلسة علي ضرورة ارتداء الكمامة ، وعدم نزعها حرصا على سلامة الجميع، وشهدت الجلسة التنبيه اكثر من مرة علي النواب.
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