الحكومة وهيئة مكتب النواب أشادوا بها .. كيف تغلبت أمانة البرلمان على مخاطر كورونا خلال الجلسة الاجرائية ؟

أشادت أعضاء وهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالجهود التى بذلها الأمين العام لمجلس، النواب المستشار محمود فوزي، فى ظهور الجلسة الاجرائية بصورة مشرفة وسط المخاوف، التى سبقت الجلسة من فيروس كورونا بسبب الحضور المكثف من قبل النواب.

رئيس المجلس: التنظيم الجيد جعل المجلس ينعقد فى ظروف صعبة

وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن التنظيم الدقيق الذى قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، جعل المجلس يتمكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.

و حرص جبالي على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على كل ما بذلوه من جهد وتنظيم دقيق للجلسة الافتتاحية.

وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام، على دوره الكبير في اخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع وذلك بعد توجيه رئيس المجلس التحية لهم.

محمد أبو العينين: الأمانة العامة طبقت التكنولوجيا الحديثة

فيما قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي ، طبقت التكنولوجيا الحديثة في ادارة، المنظومة داخل البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين: لقد عمل المستشار محمود فوزي ليلا ونهارا من اجل ان يظهر البرلمان بتلك الصورة المبهرة التي ظهر عليها البرلمان اليوم قائلا : كل الشكر للامين العام علي تلك الجهود المبذولة ".