صور .. دقيقة حداد على وفاة 3 نواب وإعلان خلو مقاعدهم

جدة - نرمين السيد - ونعى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإجرائية النواب وهم : "كمال حجاج من بنها، وفوزى فتى من الدقهلية، وحسن عيد من السويس".
ومن المقرر، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، تصعيد آية فوزى فتى، على مقعد والدها، بينما تعلن الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية على مقعدى النائبين كمال حجاج وحسن عيد.
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