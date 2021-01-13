صور.. صحة الشرقية تناقش استعدادات انطلاق المبادرة الرئاسية للعزل المنزلى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة الوقائية، والمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية، لانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف على الحالات المرضية المصابة، وحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالعزل المنزلى مع متابعة المخالطين لهم، والتى من المقرر انطلاق فاعليتها بمحافظة الشرقية اعتبارا من الغد، ومناقشة مدى جاهزية الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة. وأكد وكيل الوزارة على مديرى الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على الوحدات الصحية، والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة للمبادرة، مع تكثيف الأنشطة والحملات التوعوية، والتثقيف الصحى للمواطنين بأهداف المبادرة. كما أكد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالمبادرة، والتأكيد على إتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والفرق الطبية بالمحافظة.

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