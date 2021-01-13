بعد انعقاد 12 ساعة.. البرلمان يرفع جلسة اليوم ويستكمل تشكيل اللجان غدا

وطالب جبالى، من النواب ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباحا، وكذلك الإسراع بكتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وشهدت الجلسة اليوم، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة انتخاب المجلس الحالى.
وشهد المجلس، أيضا انتخاب المستشار حنفى جبالى، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين وكيلين.
وأعلن رئيس المجلس، قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب "كمال حجاج - فوزى فتى - حسن عيد"، بعد تلقى، إخطارا من وزير الداخلية بوفاتهم.
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