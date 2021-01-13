انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر مرضى الصدر وكبار السن من طقس الأربعاء والخميس وتصدر تقرير بحالة الطقس لمدة 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليومين القادميم الأربعاء والخميس، مؤكدةً وجود تقلبات في أحوال الطس وموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها تساقط أمطار على بعض الأنحاء واضطراب بحركة الملاحة البحرية.

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية، ويصاحبها اضطراب للملاحة بالبحر المتوسط، ثم تمتد الرياح لتشمل الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه والسوحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد وذلك يوم الخميس 14 يناير الجاري.

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن هناك تساقط للأمطار بداية بدايةً من الغد على العديد من المناطق، وتمتد للقاهرة والوجه البحري الخميس وتستمر حتى الإثنين المقبل، وذل وفق التتقرير المرفق بالخبر.

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ونصحت الأرصاد كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية والأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بعدم ممارسة أي نشاط يومي خلال فترة نشاط الرياح.