إنفوجراف .. أحمد سعد الدين وكيل البرلمان .. مسيرة قضائية وبرلمانية مشرفة

جدة - نرمين السيد - والمستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، تخرج من أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير عام جيد جدا، ثم عمل نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وحصل سعد الدين على درجة الماجستير فى القانون عام 1995، وتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2019، كما فاز بعضوية مجلس النواب 2021 عن القائمة الوطنية من أجل مصر.