رئيس الجمارك يتابع انتظام العمل بمركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أجرى السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، جولة تفقدية بجمارك الإسكندرية، لمتابعة انتظام العمل بمركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية البحرى.





بدأت الجولة بزيارة مقر الإدارة العامة لجمارك الصادر، وتفقد دورة وإجراءات العمل بجمارك الصادر، عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر، بميناء الإسكندرية البحرى، بداية من تسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئى، والكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وتسليم صورة طبق الأصل.

وزار رئيس مصلحة الجمارك مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تابع انتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز حاليا، بإدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية وتشمل جميع أنواع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وكذا البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك.

وناقش رئيس مصلحة الجمارك مع قيادات المركز اللوجيستى المشاكل والمعوقات وآخر المستجدات الخاصة بدورة العمل بالمركز والمقترحات الخاصة بتحقيق انسياب دورة العمل.

ووجه بتوفير الاحتياجات البشرية لمركز الخدمات اللوجستية من مأمورى ومديرى التعريفة والإجراءات والحركة، وطالب بتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة والعمل على سرعة الإنجاز والأداء، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة من أجل التيسير على المتعاملين لتقليص الوقت وتحقيق سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدءا اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيدة بدفتر 46 بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حولى 14356 شهادة جمركية وبلغ عدد الشهادات التى تم اعتمادها 9987 شهادة جمركية وباقى الشهادات المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين، فيما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة منذ أول يناير 2021 حتى اليوم 2688 شهادة جمركية وتم اعتماد وسداد 2239 شهادة جمركية وجارى كشف ومعاينة باقى البيانات الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندات فى جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الاستيراد والتصدير وتأمين الإقرار الجمركى الموحد "SAD" وتوحيد جهات العرض، من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وكذا توحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

كما التقى السيد كمال نجم بمكتبه برئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومديرى عموم الموارد البشرية، ومديرى عموم المهمل، حيث وجه بسرعة التصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالساحات الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى.