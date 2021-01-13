إنفوجراف .. محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب .. 20 عاما تحت القبة

جدة - نرمين السيد - فاز النائب محمد أبو العينين، أمس الثلاثاء، بمنصب وكيل مجلس النواب، بعد حصوله على 412 صوتا، فى الانتخابات التى أجريت على وكالة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بتشكيله الجديد.





ومحمد أبو العينين هو من أبرز النواب فى مصر حيث يمتلك مسيرة برلمانية تمتد لـ 20 عاما، حيث فاز بدورات متعددة فى المجلس. ولد أبو العينين فى 5 سبتمبر عام 1951، وتخرج من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1973، وعمل مستشارا اقتصاديا وتجاريا للأمم المتحدة، وغير ذلك من المناصب البارزة.

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