نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا
بعد هدفه في مرمى النادي المصري.. إمام عاشور يتصدر تويتر
تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض
الجمهور يتغزل فى وليد سليمان بعد هدفيه فى مرمى الإنتاج الحربي
تداعب الزرافة.. سمية الخشاب تشارك جمهورها صورا جديدة من الإمارات
محمد منير يروج لأغنية فينك ياحبيبي .. شاهد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا | يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. والجمهور يتغزل في وليد سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.