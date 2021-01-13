موجز السوشيال ميديا | يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. والجمهور يتغزل في وليد سليمان

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

بعد هدفه في مرمى النادي المصري.. إمام عاشور يتصدر تويتر

تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

الجمهور يتغزل فى وليد سليمان بعد هدفيه فى مرمى الإنتاج الحربي

تداعب الزرافة.. سمية الخشاب تشارك جمهورها صورا جديدة من الإمارات

محمد منير يروج لأغنية فينك ياحبيبي .. شاهد