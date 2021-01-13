وزير الأوقاف يهنئ جبالي لانتخابه رئيسًا لـ «النواب» وأبوالعينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي المجلس

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنّأ أيضًا المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم لانتخابه وكيلاً أول، ورجل الصناعة النائب محمد محمد أبو العينين، لاختياره وكيلاً ثانياً.

وبعث وزير الأوقاف بالتهنئة إلى كل السادة النواب بانعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم كل السداد والتوفيق في خدمة الوطن، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فوز النائب محمد أبو العينين، بمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك بحصوله على 412 صوتًا. ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. مادة 13 - يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه. مادة 14 - يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

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