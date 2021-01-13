أشرف رشاد رئيساً للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وزعيماً للأغلبية

اختار حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، رئيسًا لهيئته البرلمانية وزعيمًا للأغلبية بمجلس النواب.
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي يترأسه المستشار حنفي جبالي، بعد أن تم انتخابه من قبل الأعضاء.
واكتمل تشكيل مجلس النواب بإعلان المستشار حنفي جبالي رئيسا مجلس النواب، وانتخاب النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، لمنصبي وكالة المجلس.
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