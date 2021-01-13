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أشرف رشاد رئيساً للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وزعيماً للأغلبية

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اختار حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، رئيسًا لهيئته البرلمانية وزعيمًا للأغلبية بمجلس النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي يترأسه المستشار حنفي جبالي، بعد أن تم انتخابه من قبل الأعضاء.

واكتمل تشكيل مجلس النواب بإعلان المستشار حنفي جبالي رئيسا مجلس النواب، وانتخاب النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، لمنصبي وكالة المجلس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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