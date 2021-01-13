طقس الأربعاء .. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الغربية والشمالية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية نهاراً، ويكون باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بعدة محافظات اليوم الأربعاء وهي "السلوم، مطروح، بلطيم، رشيد، الإسكندرية" ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أما عن الظواهر الجوية فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق السلوم ومطروح والاسكندرية وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة وبنسبة 30 % على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا . وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة 25 13 الإسكندرية 21 13 الإسماعيلية 26 12 السويس 25 13 العريس 26 14 مطروح 19 12 شبين الكوم 25 13 بني سويف 26 12 المنيا 26 10 أسيوط 27 10 سوهاج 27 11 قنا 27 11 الأقصر 28 12 أسوان 28 11

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