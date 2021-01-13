نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل أول مجلس النواب.. من هو المستشار أحمد سعد الدين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتخب، فوز النائب أحمد سعدالدين المرشح بمقعد وكيل أول مجلس النواب 485 صوتًا.

ونستعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية للمستشار أحمد سعد:

• حصل المستشار أحمد سعد الدين، على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة.

• كما حصل على الماجستير في القانون، وشغل عدة مناصب أبرزها:

• عمل كضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة "قسم شرطة مدينة نصر"

• تم تعينه في مجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994.

• شغل منصب بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.

• شغل منصب فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993. ‏

• انتدب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية.

• انتدب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة

• انتدب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية.

• كان عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية.

• تم إعارته للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات

• شغل منصب مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة.

• انتدب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى.

• تمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى

• انتدب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلى.

• انتدب للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب.

• كان عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014.

• كان عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

• شغل منصب مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة.

• شغل منصب نائب لرئيس مجلس الدولة.

• شغل منصب مستشارا قانونيا بعدد من الوزارات.

• شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب ببرلمان 20152020.

• فاز بالقائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2021 عن حزب مستقبل وطن.