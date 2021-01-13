المهنس أشرف رشاد زعيما للأغلبية بمجلس النواب

قررحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختيار المهندس أشرف رشاد رئيساً لهيئته البرلمانية وزعيماً للأغلبية بمجلس النواب .

ورفع المستشار حنفي جبالي، أولى جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026)، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء، لإعلان تشكيل اللجان النوعية الـ25 للمجلس، شدد جبالي قبيل رفع الجلسة، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشر صباحا، مطالبا الأعضاء بضرورة الإسراع كذلك في كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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وشهد المجلس أيضا انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين، و أعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج - فوزي فتى - حسن عيد، بعد تلقي ، إخطارا من وزير الداخلية بوفاتهم.