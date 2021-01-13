فجر اليوم .. الأوقاف تعيد فتح مسجد النور بالعباسية

جدة - نرمين السيد - تعيد وزارة الأوقاف، مع دفات فجر اليوم الأربعاء، فتح مسجد النور بالعباسية فى القاهرة، بعدما قررت إغلاقه منذ أسبوعين، لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قرر فى الـ 29 من ديسمبر الماضى إغلاق مسجد النور بالعباسية وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل فى المسجد، بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى. فتح مسجد النور بالعباسية وشدد وزير الأوقاف على جميع رواد المساجد فى كل المحافظات بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، لافتا إلى أن "الوزارة" ستكون مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية من كورونا.

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