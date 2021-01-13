نرمين ميشيل تهنئ رئيس البرلمان الجديد : نثق فى قيادتكم الحكيمة

جدة - نرمين السيد - وقالت نرمين ميشيل فى برقيتها: "نحن على ثقة بأن مجلس النواب الجديد سيحظى بالخبرة الدستورية والقيادة الحكيمة التى يتميز بها المستشار حنفى جبالى من خلال توليه عددًا من المناصب داخل المحكمة الدستورية وصولًا إلى منصب رئيس المحكمة".

وأضافت: "فى الساعات المقبلة سيكتمل العرس البرلمانى بانتخابات اللجان النوعية داخل البرلمان، والتى ستقوم على خدمة الدولة المصرية من خلال القوانين التشريعية وغيرها، استكمالًا لما بدأه البرلمان السابق من إنجازات لخدمة للوطن فى ظل حزمة من التحديات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى".