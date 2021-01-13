نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل ثان بمجلس النواب.. من هو النائب محمد أبوالعينين؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتخب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، فوز النائب محمد أبوالعينين، المرشح على مقعد وكيل ثان مجلس النواب ب 412 صوتًا.
ونعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية للنائب محمد أبوالعينين:
ولد رجل الأعمال محمد محمد محمد أبوالعينين في 5 سبتمبر 1951، ويترأس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، ورئيس مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، كما تولى عدة مناصب، أبرزها:
• المستشار الاقتصادي والتجاري للامم المتحدة.
• رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.
• رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.
• عضو في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995حتي 2011.
• رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.
• رئيس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.
• عضو اللجنة الاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.
• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية.
• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية.
• رئيس المجلس المصري الأوروبي.
• رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية.
• رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.
• نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين العرب.
• رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط.
• رئيس مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك.
• عضو مجلس الأعمال المصري الإيطالي.
• نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالجيزة.
• عضو مجلس الأمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.
• عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
• عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للأمومة والطفولة.
• عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.
• عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.
• عضو مركز شباب امبابة.
• برلماني سابق لأكثر من 20 عاما
• كان نائب رئيس حزب مستقبل وطن وخاض الانتخابات التكميلية في مجلس النواب 20152020 بعد وفاة أحد أعضاء الدائرة.