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بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل ثان بمجلس النواب.. من هو النائب محمد أبوالعينين؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان فوزه بمقعد وكيل ثان بمجلس النواب.. من هو النائب محمد أبوالعينين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المنتخب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، فوز النائب محمد أبوالعينين، المرشح على مقعد وكيل ثان مجلس النواب ب 412 صوتًا.

ونعرض لكم في السطور التالية السيرة الذاتية للنائب محمد أبوالعينين:

ولد رجل الأعمال محمد محمد محمد أبوالعينين في 5 سبتمبر 1951، ويترأس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب، ورئيس مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، كما تولى عدة مناصب، أبرزها:

• المستشار الاقتصادي والتجاري للامم المتحدة.

• رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.

• رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

• عضو في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995حتي 2011.

• رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.

• رئيس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

• عضو اللجنة الاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.

• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية.

• رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية.

• رئيس المجلس المصري الأوروبي.

• رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية.

• رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.

• نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين العرب.

• رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط.

• رئيس مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك.

• عضو مجلس الأعمال المصري الإيطالي.

• نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

• رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالجيزة.

• عضو مجلس الأمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.

• عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.

• عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

• عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

• عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

• عضو مركز شباب امبابة.

• برلماني سابق لأكثر من 20 عاما

• كان نائب رئيس حزب مستقبل وطن وخاض الانتخابات التكميلية في مجلس النواب 20152020 بعد وفاة أحد أعضاء الدائرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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