مساء اليوم .. الإفتاء تعلن موعد هلال جمادى الآخرة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق يوم 14 يناير الحالى، والذى يوافق يوم غد الخميس.

وكشفت الحسابات الفلكية أن شهر رجب، سيبدأ فلكيا يوم 13 فبراير المقبل، كما يتبقى حوالى 89 يوما على شهر رمضان الكريم المعظم.