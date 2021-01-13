طقس الأربعاء .. ثبات درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. القاهرة 25

جدة - نرمين السيد - ويكون مائلا للدفء على السواحل الغربية مائلا للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرياح والأتربة على السواحل الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة تكون مثيرة للرياح والأتربة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد والرياح معتدلة .. بينما يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "السلوم - مطروح - الاسكندرية - بلطيم – رشيد" على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية : جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 25 14

شبين الكوم 25 13

دمنهور 22 13

بلطيم 22 12

مطروح 19 12

السلوم 18 11

سيوة 20 11

بورسعيد 26 14

دمياط 25 13

الزقازيق 25 13

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 24 13

نخل 24 07

نويبع 23 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 26 12

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 26 15

الفيوم 25 13

بنى سويف 26 12



المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 12

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبوسمبل 27 11

الوادى الجديد 29 12

حلايب 26 16

شلاتين 28 16