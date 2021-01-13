حدث ليلاً | أبوالعينين: تكليف وتشريف من أجل مصر .. تفاصيل عودة رحلات الطيران مع قطر.. غارات إسرائيلية على سوريا.. تصويت بالأغلبية لعزل ترامب

نشر موقع دوت الخليج، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:

تقدَّم النائب محمد أبو العينين، وكيل ثان مجلس النواب، بالتحيّة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس؛ عقب انتخابه وكيلًا ثانيًا للبرلمان، قائلًا: "طوَّقتم عُنقي باختياري وكيلًا لمجلس النواب، أتوّج بها كفاح السنوات، وهو تشريفٌ وتكليفٌ بمُواصلة العمل من أجل مصر، وتحقيق طموحاتها غير المحدودة"..

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، تفاصيل قرار عودة الرحلات الجوية مع قطر. وقال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"..

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.. اختار حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، رئيسًا لهيئته البرلمانية وزعيمًا للأغلبية بمجلس النواب.. أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه كان موفقًا أمام الإنتاج الحربي، وحقق الفوز وأهدر العديد من الفرص.. وجّه معتز البطاوي، المشرف العام علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما.. أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لن يتم إقالة مدرب الفريق أروابارينا كما يشاع. وأضاف هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 جنود من الجيش السوري و11 مسلحًا من ميليشيات يعتقد أنها موالية لإيران في غارات إسرائيلية شرق سوريا، هزت بانفجارات عنيفة، محافظة دير الزور السورية..

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 4500 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة. وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 379 ألف حالة ..

أصدرت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بيانا أدانت خلاله أحداث العنف التي ارتكبها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال اقتحام الكونجرس.. بالأغلبية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل ترامب صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس، بتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل الرئيس دونالد ترامب. أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعيين فريق الادعاء في محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقيادة النائب الديمقراطي جيمي راسكين..