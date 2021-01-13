تحاول العديد من الأمهات تقديم وجبة صحية وغنية بالحديد والفيتامينات لأفراد أسرتها في جميع الأوقات، وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا الذي أصابهم بالتوجس والقلقل الدائم على أطفالها، لذا تبحثن دائمًا عن طرق جديدة لتنال إعجاب أسرتها وكذلك تضمن ما يحتاجه الجسم لتعزيز المناعة.

دوت الخليج يقدم لكِ طريقة عمل شوربة الخضروات بنكهة ومذاق مختلف، لكي يعمل على تقوية الجسم لصد فيروس كورونا إذا هاجمه.





مكونات شوربة الخضار

كوب بازلاء

كوب فاصوليا خضراء

مكعبات بطاطس متوسطة

جزرة مقطعة مكعبات

شرائح كوسة

مكعبات طماطم

طريقة عمل الشوربة

- ضعي المياه على النار ومع غليانها يتم وضع الخضروات التي تحتاج إلى وقت كبير كي تنضج مثل الجزر.

- عند اقتراب الخضروات من النضج ضعي مرقة دجاج والقليل من الملح والفلفل الأسود.

- يمكنك وضع الكرفس الطازج ليعطي مذاق مختلف للشوربة.

- يصبح طبق الشوربة جاهز للتقديم في غضون دقائق.