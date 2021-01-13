أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27، والتى تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجارى، للمرة الثانية فى تاريخها، بعدما احتضنت كأس العالم لأول مرة فى نسخته عام 1999، وذلك بمشاركة 32 منتخبًا.

القاهرة

تسير مصر للطيران، 49 رحلة جوية بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من: "بيروت، وجدة، وبغداد، والرياض، لندن، والدمام، وباريس، واسطنبول، ودبى، والمدينة المنورة، الخرطوم، وعمان، والشارقة، وأديس أبابا، وأبوظبى، والبحرين، ونيويورك، وأمستردام، وميلانو، ومسقط، وبودابست"، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5670 راكبا.

القاهرة

تعيد وزارة الأوقاف فتح مسجد النور بالعباسية، مع التأكيد على رواد المسجد خاصة وجميع رواد بيوت الله، عز وجل، عامة بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلية الشخصية ومراعاة التباعد الاجتماعى.

عمان

تبدأ الأردن البرنامج الوطنى للتطعيم ضد فيروس "كورونا"، والذى يراعى الأولويات المتبعة عالميا، والتى تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.