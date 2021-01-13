حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 14-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 14-1-2021

مهنياً: يعاود جوبيتر سيره المباشر في البيت الثالث، ويحمل اليك الأخبار والمعلومات ويجعلك مشغولاً في الأيام الآتية ببعض المشاريع المتحرّكة، والتي تتعلّق ربما بأسفار او اعمال نشر او اجواء تربوية او قانونية

عاطفياً: تقلب الصفحة لكنك تستاء من انتقاد ما يُوجّه اليك. تعترض على امر، وتخاف من مناورات يقوم بها الشريك

صحياً: التنويع في المأكولات قد يكون صحياً إذا كانت تحتوي على الفيتامينات الضرورية وتخلو من الدهنيات

حظك اليوم برج الثور الخميس 14-1-2021

مهنياً: جوبيتر يعاود سيره المباشر ما يجعلك اكثر تفاؤلاً ومنطقًا ويحسّن العلاقات المهنية. اختر مواعيدك بدقة

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور، فتلجأ إلى الشريك لكي يدعمك، فتجده يحتاج إلى المساعدة أكثر منك

صحياً: حاول قدر الإمكان تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-1-2021

مهنياً: تنوي بقوة وتصميم على تخطي العقبات والعوائق. تتراجع حدة الضغوط وتخف المنافسة بين الخصوم

عاطفياً: إذا كنت تمر بفتور في الأجواء او بشكوكً تجاه الحبيب، إطرح الموضوع لتستوضحه الرأي والموقف

صحياً: إذا شعرت بآلام مبرحة جداً في المفاصل، سارع إلى طبيبك ليصف لك العلاج الناجع

حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-1-2021

مهنياً: يعاود جوبيتير سيره المباشر في برج الجوزاء فتُخفي انت سرًّا وتتحفّظ إزاء بعض العروض، او يتكوّن لديك انطباع بأن احدهم يحاول خداعك فتستدرك الامور قبل تفاقمها

عاطفياً: إنّه يوم مناسب جدًّا لعقد صداقات والتعارف والجلسات الحميمة واستعادة جوّ الالفة

صحياً: لا تدع كل ما يقال لك عن أهمية الأدوية المصنوعة من الأعشاب يشغلك. استشر أصحاب الاختصاص

حظك اليوم برج الأسد الخميس 14-1-2021

مهنياً تنتقل الى العمل بلا تأخير، لأن ما تباشره يتحسن شيئاً فشيئاً ويلاقي النجاح. تهب رياح التغيير على حياتك المهنية ويتجاوب معك الحظ

عاطفياً: إذا كنت على وشك الارتباط، عليك بالشريك القادر على الانسجام معك في جميع الظروف

صحياً: لا تتقاعس عن القيام بأي نشاط تشعر بأنه مفيد صحياً، ولا تعبأ بخفة الآخرين

حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-1-2021

مهنياً: تتعزّز الثقة بنفسك وتشتدّ متانة، كما تجد سهولة في طرح أفكارك والدفاع عن مصالحك. تترك انطباعات جيّدة

عاطفياً: نزاع مع الشريك حول أسس جوهرية في العلاقة، لكن العواقب ستكون وخيمة، والتباين في وجهات النظر كبيراً

صحياً: خفف من الجلوس طويلاً وراء المكتب، وحاول أن تتنقل على الأدراج

حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-1-2021

مهنياً: الخوف لا يفيد، ولا سيما صاحب جرأة كافية لتحديد أولوياتك في العمل

عاطفياً: التمادي في الخلاف مع الشريك في غير مصلحتك، وقد تكون عواقبه وخيمة

صحياً: للإرهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة سريعاً

حظك اليوم برج العقرب الخميس 14-1-2021

مهنياً: يعاود كوكب جوبيتير سيره المباشر في برج الجوزاء، ويركّز على بعض الاعمال المالية والممتلكات. تعبّر عن آمالك وتؤمن بقدرك ونجاحك. تنتصر على كل المصاعب

عاطفياً: كُن عاقلاً مع الشريك وتحاشَ الجدال والدخول في نزاعات مهما كانت درجتها من الأهميّة أو السخافة

صحياً: لا تترك الشؤون الحياتية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، وحاول التخفيف عن كاهلك قدر المستطاع

حظك اليوم برج القوس الخميس 14-1-2021

مهنياً: عملية بيع تتعثر أو عملية شراء تحتاج إلى مزيد من المال، إلا أن الحوافز كثيرة وعليك المجازفة وعدم الخوف، لأنك تتمتع بقدرات لإيجاد الحلول

عاطفياً: قد تضطر إلى طرق بعض الأبواب، وتكون خطواتك مثمرة جداً. تنطلق بعلاقة جديدة تغير مجرى حياتك

صحياً: خفف من تناول القهوة، وحاول الإكثار من تناول العصير الغني بالفيتامين سي

حظك اليوم برج الجدي الخميس 14-1-2021

مهنياً: تحقق أرباحًا وتقدّمًا سريعًا، بادر الى التحرك السريع واستغل الفرص والوقت الثمين

عاطفياً: ترتفع المعنويات وتنفرج أساريرك. إذا كنت على خلاف مع الحبيب، تكثر المساعي والنيات الإيجابية لجمع شملكما

صحياً: الهرولة بعد المشي تنشط القلب، شرط عدم الوصول إلى الإرهاق

حظك اليوم برج الدلو الخميس 14-1-2021

مهنياً: تستعيد قضايا من الماضي تعقّد لك الأمور، فكن حذراً لأن الجو يحمل لوماً وشكوى او تذمراً علنياً. واجه السلبيّات بالإيجابيات لتتفادى التحدّيات

عاطفياً: تسعدك أجواء هذا اليوم، تشعر بالقوة، تفيض حباً وشغفاً، تسمع كلمات حلوة. لا تتطرف. حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين

صحياً: تمارس هواياتك، وتتحرّر من قيد، أو تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تباشر جديداً، وتكون القائد لفريق رياضي

حظك اليوم برج الحوت الخميس 14-1-2021

مهنياً: يوم مرهق يجعلك مستعداً للقتال. لن يتركك خصمك بأمان، ويستحسن أن لا يكون لك خصم

عاطفياً: كن مشجعاً للشريك بدون تمييز، فالوقت غير مناسب لاستعدائه أو لإثارة غضبه

صحياً: حاول أن تكون منضبطاً ومنتظماً في كل ما تقوم به، ولا تترك حبل شهيتك على غاربه