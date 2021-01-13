انطلاق الفصل التشريعى الثانى للبرلمان وتطوير قرى الريف .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - واهتمت الصحف بانطلاق الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب وانتخاب المستشار حنفى جبالى رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات.. وانطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها الـ27 على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيد مجلس الوزراء أن امتحانات المدارس ستكون بعد أجازة نصف العام ولا أبحاث للجامعات، وركزت أيضا على إدانة وزارة الخارجية إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة، كما أبرزت الصحف العديد من الأخبار المحلية والعالمية ذات المواضيع المختلفة.

وفتحت عنوان "السيسى يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1500 قرية فى الريف المصرى" ذكرت صحفية "الأخبار" أن الرئيسى السيسى وجه بالتواصل المباشر مع الأهالى والموطنين من سكان المرحلة الأولى بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة والتى تضم 1500 قرية بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث الاحتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذى سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعالية وتركيزا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مهندس أشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع 1500 قرية.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة أن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإدارى للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومى للدولة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة".

أخبار الصحف

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومى لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التى تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة فى تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمنى التنفيذى المحدد.

وفى الشأن البرلمانى وتحت عنوان "برلمان 30 يونيو يبدأ جولته الثانية فى معركة التشريع والرقابة"، ذكرت صحفية "الأخبار" أن أعضاء مجلس النواب انتخبوا المستشار الدكتور حنفى جبالى القاضى بالمحكمة الدستورية العليا سابقا رئيسا لمجلس النواب بأغلبية أصوات وصلت 508 أصوات من إجمالى 566 صوتا صحيحا شاركت فى التصويت على اختيار رئيس المجلس.

وأضافت الصحيفة أنه فى تمام السادسة و24 دقيقة مساء أمس أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب انتخاب جبالى واختيار "النواب" له ربانا لرحلة الفصل التشريعى الثانى الذى انطلق أمس ويمتد لخمسة أعوام حتى يناير 2026، معلنة الشوباشى حسم النواب المنافسة الرباعية على مقعد الرئيس باختيارهم حنفى جبالى بإجمالى أصوات 508 "شبه إجماع" مقابل 57 صوتا للنائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، و9 أصوات للنائب محمد مدينة، وصوتين للدكتور أحمد يوسف دراج".

وكان 587 نائبا قد شاركوا فى التصويت.. وجاء من بين الأصوات 11 صوتا باطلا.. ليفوز جبالى بأغلبية ساحقة بلغت 508 أصوات من أصل 576 صوتا صحيحا

وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه انطلق صباح أمس فى جلسة تاريخية شهدت تنظيما غير مسبوق، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة للمجلس من خلال ترك مسافات آمنة بين النواب داخل القاعة الرئيسية فضلا عن تقسيمهم إلى نصفين لدخول القاعة بالتناوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائبة فريدة الشوباشى ترأست الجلسة بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وذلك لأول مرة فى تاريخ الجلسات الافتتاحية فى الحياة النيابية والتى تعد سابقة برلمانية وعاونها أصغر الأعضاء سنا وهما التائبان أبنوب عزيز وفاطمة سليم.

وأضافت "الأهرام" أن الشوباشى أشارت إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة فى جميع المجالات خاصة المجالس النيابية التى شهدت أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، مشيدة بنجاح الدولة فى إجراء العملية الانتخابية لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل جائحة كورونا، مسيرة إلى أن ذلك جاء بتضافر جهود مؤسساتها وأبنائها وقياداتها السياسية.

وتحت عنوان "مليونا لقاح كورونا تبرعات لغير القادرين، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أن مصر من الدول التى نجحت فى إدارة أزمة "كورونا" باقتدار شديد، مشيدة بمؤسسات المجتمع المدنى التى كان لها دور كبير فى هذا النجاح.

وأضافت أن الوزيرة وجهت الشكر لصندوق "تحيا مصر" ومجموعة طلعت مصطفى على التبرع بمليون لقاح كورونا لغير القادرين، وذلك خلال توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق والمجموعة.

وأشار اللواء محمد أمين رئيس صندوق "تحيا مصر" إلى أن حصيلة التبرعات التى تلقاها الصندوق لدعم جهود مواجهة الوباء بلغت 160 مليون جنيه، مؤكدا تكثيف جهود الرعاية الاجتماعية للأسر التى تأثرت بالجائحة.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "مليون جنيه فكة يوميا لتلبية احتياجات السوق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وجه بتوفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" تجنبا لحدوث أى اختناقات.

وأكدت وزارة المالية قدرتها على تلبية احتياجات السوق من الفكة حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميا وتوزيعها على مستوى المحافظات للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، فى ضوء حجم أعمالها.

وأضافت الصحيفة أنها من المقرر إتاحة منافذ جديدة لـ"الفكة" بمبنى الخزانة العامة وسك العملة بالدراسة تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومة.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت انخفاض الحرارة غدا بنحو 6 درجات نهارا ليعلن الشتاء عن نفسه، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية .

وأضافت الصحيفة أن الهيئة دعت المواطنين إلى الابتعاد عن مسارات الهواء وغلق النوافذ خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء قولا واحدا.. امتحانات المدارس بعد الإجازة.. ولا أبحاث بالجامعات، نقلت صحفية "الجمهورية" نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أخبار تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل التعليمية.

وذكرت أن المركز أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء وأشارت إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى سار كما هو، وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام فى 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الصفحات المزيفة.

وأبرزت "الجمهورية" أيضا إدانة وزارة الخارجية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

ونقلت إعراب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى بيان صحفى - عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، فى وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وسلطت "الجمهورية" أيضا الضوء على تأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال لقائه مع السفير الفرنسى بالقاهرة سيتفان روماتيه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كافة مجالات النقل خصوصا وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعرب خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية عن تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى كافة المجالات التنموية إلى مصر، لاسيما فى مشروعات السكك الحديدية وأنه فى هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة فى مجال الربط السككى وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرا للتعاون بين الجانبين وهى خط "أسوان – توشكى - وادى حلفا" للربط مع السودان، وخط "الإسكندرية – السلوم – بنغازى" للربط مع ليبيا، ومشروع خط "الفردان – العريش – رفح – طابا".