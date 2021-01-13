كيلو الفراخ 16 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

يقدّم موقع "دوت الخليج" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13-1- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13- 1- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيهًا.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.