هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء بسبب العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع؟

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حقيقة ما يتم تداوله بشأن أن أسعار شرائح الكهرباء تختلف حسب نوع العداد لدى مشترك مرفق الكهرباء، خاصة وأن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.
و تعتبر أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
بينما يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعى و المرافق العامة ، وليس باختلاف نوع العداد
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