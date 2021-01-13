لبحث تطوير المنشآت.. سفير مصر بغينيا يلتقي رئيس جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري

وأشاد رئيس الجامعة الغينية بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلديّن الشقيقيّن، فيما أكد السفير المليجي أن مصر لا تألو جهدًا في العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، ومنها التعاون العلمي والثقافي الذي يربط بين الشعوب الأفريقية، وعلى الأخص مع جامعة جمال عبد الناصر التي تُعد رمزًا للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن.
جدير بالذكر أن جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري تعد أقدم وأعرق جامعة غينية، كما أنها الوحيدة في إقليم غرب أفريقيا التي تحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرفانًا بالدور والدعم المصري لغينيا منذ استقلالها عام ١٩٥٨. كما أنها شهدت إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أحدث مبانيها الإدارية خلال زيارة سيادته لغينيا في أبريل عام ٢٠١٩ وكذلك إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدخل الجامعة، وذلك تقديرًا للأولوية التي يوليها سيادته لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا وتعزيز أواصر التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المُشترك.
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