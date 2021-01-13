سفيرنا في وارسو يستقبل مُمثلة المنتخب البولندي المُشارك في كأس العالم لكرة اليد

استقبل سفير مصر في وارسو حاتم تاج الدين ج،وستينا كامينسكا Justyna Kaminska مُمثلة المنتخب البولندي المُشارك في فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد السابعة عشر للرجال، المزمع إقامتها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٣ – ٣١ يناير ٢٠٢١.

ويقام مساء اليوم الأربعاء، حفل إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" فى نسختها الـ 27 بإستاد القاهرة بحضور كبار شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة، حيث تعد هذه أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة ، خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير الجارى.

ويحيى حفل الافتتاح، المطرب تامر حسنى الذى سيقدم الأغنية الرسمية للبطولة، بجانب تقديم شو كندي وعروض مبهرة من أجل خروج الحفل بشكل مشرف يليق باسم مصر التى تنظم أول حدث عالمى فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وفرضت اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات إحترازية صارمة بدءا من تطبيق نظام الفقاعة على كل من يتواجد فى الحدث للحماية من فيروس كورونا وأيضا نجوم حفل الإفتتاح، حيث تجرى المسحة الطبية لجميع أفراد الحدث كل 48 ساعة للإطمئنان على سلامتهم من الفيروس لخروج البطولة بشكل آمن.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال، الذي عقد مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة.

ومن جانبه أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد و اللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن قرار عدم حضور الجماهير لمونديال مصر 2021 استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين لخروج البطولة بسلام.

وقال نصر، إن أهمية خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية، لذا فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لاطمئنانهم قبل الوصول للمشاركة فى البطولة المنتظرة.