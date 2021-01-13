صور.. أشرف الداودى يتابع الإجراءات الاحترازية بمستشفى قنا العام

جدة - نرمين السيد - زار أشرف الداودى محافظ قنا، فجر اليوم الأربعاء، مستشفى قنا العام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ورافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتابع محافظ قنا أقسام "الاستقبال- استقبال الجراحة والعظام – الاشعة – العظام – العمليات الجراحية – العناية المركزة للأطفال – الاطفال المبتسرين " الحضانات " – العزل من فيروس كورونا"، مؤكدا ضرورة التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض.

واطمئن المحافظ خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدا ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة موصيا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إحلال وتجديد عدد من المستشفيات وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضى.

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