صور - بالتنورة والورد.. محافظ قنا يستقبل فوجا سياحيا بمعبد دندرة

جدة - نرمين السيد - استقبل أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، فوجا سياحيا يضم 70 سائحا من جنسيات مختلفة بمعبد دندرة وقدم لهم الورود بمعبد دندرة، فى إطار خطة تنشيط السياحة التى تنفذها الدولة إذ يستقبل معبد دندرة من 60 إلى 100 سائح يوميا، بحضور أيمن هندى مدير عام آثار قنا وعدد من القيادات التنفيذية.





وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عروض "التحطيب – التنورة – مقطوعات موسيقية تراثية" والتى حازت على إعجاب الأجانب الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة لإحدى أهم وأقدم العادات التاريخية بالصعيد والمستمدة من الأصول المصرية القديمة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تؤهلها أن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية فالمحافظة تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية فى دندرة وقوص وقفط، فمعبد دندرة يتميز بأنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب.

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